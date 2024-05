Addio capitale Dybala, gran ritorno con la clausola

Addio Dybala con la clausola e gran ritorno capitale, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tra le varie questioni di mercato da affrontare in vista degli apparecchiamenti stagionali con De Rossi in panchina anche per il prossimo futuro, si segnala, da tempo, anche quella relativa al futuro di Paulo Dybala, la cui clausola di 12 milioni di euro non può che fare gola ai numerosi club esteri interessatisi all’ex Juventus nel corso di questi ultimi mesi.

Arrivato nella Capitale al termine di una trattativa non semplice e che lo aveva visto riflettere a lungo prima di ponderare una decisione definitiva dopo l’addio da svincolato alla Juventus, la Joya ha dimostrato anche con la maglia della Roma di essere uno dei profili più importanti a livello mondiale e certamente sul podio dei giocatori di maggiore qualità del nostro campionato.

Fondamentale, ovviamente, una sua gestione delle energie, come ben ricordano i reiterati stop che lo avevano tanto perseguitato anche ai tempi della Juventus e che, diverse volte, lo hanno costretto a nobili forfait sia in campo nazionale che continentale. Ciò, comunque, non ha mai lenito il valore e lo status dell’argentino, come ben ricordano i rendimenti di questi ultimi due anni a Roma e una centralità progettuale mai messa in discussione.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid non dimentica Dybala

Da capire, ad ogni modo, quale futuro gli possa spettare, come ben ricorda un contratto in scadenza nel 2025 e una situazione che vede gravitare su di lui una clausola rescissoria di 12 milioni di euro, destinata a fungere nuovamente come minaccia di non poco conto in casa Roma per eventuali interessi esteri. Paulo Dybala (Lapresse) – asromalive.it

In una parentesi ancora di incertezza circa le programmazioni della proprietà, anche e soprattutto alla luce dell’attesa delle sentenze finali di campionato, su Paulo Dybala arrivano, intanto, aggiornamenti non trascurabili. Particolare attenzione, da tale punto di vista, va segnalato quanto riferito da El Gol Digital, le cui penne evidenziano che in estate si potrebbe assistere nuovamente ad un ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros si erano fortemente interessati nel recente passato all’argentino e nei prossimi mesi potrebbero, dunque, approfondire nuovamente i discorsi per provare a rinforzare in modo qualitativo e intelligente l’attuale squadra di Simeone. Da vedere, ad ogni modo, se il giocatore e la Roma saranno dello stesso avviso, con la volontà del primo che diviene decisiva e la programmazione della seconda che potrebbe fortemente impattare su uno scenario di mercato che, in un modo o nell’altro, genererà grandi attenzioni anche nella prossima estate.