Addio Roma, Dybala in Arabia: clausola decisiva

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Dybala resta un nodo da sciogliere in vista della sessione estiva. Fari puntati sulla clausola rescissoria e pioggia d’offerte dall’Arabia Saudita.

Tra presente e futuro le prossime settimane si annunciano decisive per Paulo Dybala in casa Roma. L’ attaccante argentino è stato il grande assente negli ultimi due appuntamenti decisivo della stagione, steccati dalla squadra giallorossa. Daniele De Rossi non ha avuto l’ex Juventus a Leverkusen, dove è rimasto in panchina per tutta la gara, ed a Bergamo. Nella sfida di campionato persa in casa dell’Atalanta la Joya non era stato neanche convocato. E con la qualificazione in Champions League appesa ad un miracolo di incastri, il suo destino sembra lontano da Trigoria.

Da trascinatore a grande assente, il guaio fisico accusato contro la Juventus ha tenuto Paulo Dybala fuori nelle ultime due gare decisive per la Roma. La squadra guidata da Daniele De Rossi ha prima visto sfumare il sogno Dublino, svanito dopo l’iniziale rimonta in casa del Bayer Leverkusen. In seguito i giallorossi sono stati sconfitti dall’Atalanta di Gasperini, che ha vinto lo scontro diretto per la quinta posizione del campionato. La Champions League ora è un miraggio e la mancata qualificazione alla massima competizione europea apre nuovi scenari in ottica calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, enigma Dybala: offerte dall’Arabia Saudita

La speranza di mister De Rossi è che Paulo Dybala torni a disposizione per le ultime due giornate di campionato della Roma. Ma se il recupero della Joya è incerto, resta enigmatico anche il suo futuro, con la clausola rescissoria da 12 milioni attivabile dall’estero.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a 31 anni Dybala potrebbe scegliere di cambiare aria a fine stagione per strappare l’ultimo grande contratto della carriera. Il quotidiano sportivo parla di diverse offerte recapitate ai suoi agenti dall’Arabia Saudita, pronta a ricoprire d’oro l’attaccante argentino. Inoltre, con la vetrina della Coppa America in vista, non è escluso che piovano offerte anche dai top club europei. Si preannunciano settimane di passione sul futuro della Joya.