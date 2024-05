Bomber da 37 gol per la Roma, clausola e sfida in Serie A

37 gol per la nuova Roma di De Rossi, ecco il nuovo attaccante che piace anche in Serie A: c’è la clausola.

Nel novero di questioni da affrontare ai piani alti di Trigoria figura, non da poco tempo, anche quella relativa all’approdo di un nuovo centravanti, qualora la situazione in attacco prendesse la direzione maggiormente preventivabile al giorno d’oggi. Dopo un anno trascorso con la maglia della Roma, infatti, è quantomeno difficile ipotizzare una permanenza di Lukaku, anche alla luce delle mai assottigliatesi pretese del Chelsea.

Da Londra, infatti, la richiesta per l’ex Inter continua ad essere di circa 40 milioni di euro, alla luce di un valore certamente diminuito nel corso dell’ultimo biennio ma che continua a gravare sul nome e lo status di un giocatore importante e altisonante come quello del belga.

Anche alla luce dell’attuale e complicata incertezza relativa alla Champions League, il riscatto di Lukaku è a dir poco complicato, al netto di evoluzioni mai escludibili aprioristicamente e della ormai ben nota volontà dei Blues di trovare una soluzione tempestiva per piazzare un giocatore ormai ai margini del proprio progetto.

Proprio mentre nelle due capitali, dunque, si attende e riflette circa quello che potrebbe essere il percorso giusto da fare con un attaccante che proprio in queste ore ha compiuto 31 anni, in quel di Trigoria non manca la consapevolezza di dover approfondire i diversi scenari di mercato anche sul fronte offensivo.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Banza: 37 gol e ritorno da Ghisolfi

Lukaku a parte, infatti, il riscatto di Azmoun sarebbe, ad oggi, non tenuto in considerazione con la stessa veemenza di qualche tempo fa, così come lo stesso Abraham, al fronte di una giusta offerta, potrebbe salutare dopo un triennio non troppo fortunato. In una parentesi in cui il nome caldo è stato soprattutto quello di Ghisolfi, ai fini dell’attesa per l’eredità lasciata a fine gennaio da Tiago Pinto nel ruolo di direttore sportivo, ecco che il nome del nuovo attaccante potrebbe legarsi proprio a quello del DS.

Particolare attenzione va, infatti, posta a quanto riferito da Francesco Balzani, che accosta il nome dell’attuale vicecapocannoniere del campionato portoghese proprio alla Roma. Trattasi di Simon Banza, reduce in questa stagione da 21 gol in 27 partite e, nel complessivo biennale al Braga, in grado di segnare ben 37 volte. Ventisettenne e con uno stipendio alla portata, è cresciuto proprio nel Lens dell’allora direttore Ghisolfi, che potrebbe dunque ritrovare, con tutti i condizionali del caso, proprio nella Capitale.

Ad oggi, come specifica Balzani, non c’è nulla di concreto, se non la consapevolezza della descritta situazione Lukaku e della consequenziale possibilità nata in seno ai discorsi con la Lian Sport per Federico Chiesa. Da ricordare l’interesse della Fiorentina e del West Ham, oltre che alla presenza di una clausola di 25 milioni di euro che avvisa le potenziali squadre da lui affascinate. Seguiranno aggiornamenti.