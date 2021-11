Calciomercato Roma, è ufficiale | Decide tutto Rangnick

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale: il Manchester United ha deciso chi sarà il nuovo allenatore fino alla fine della stagione. Operazione che si complica

Il Manchester United ha ufficializzato il tecnico che da qui alla fine della stagione guiderà la squadra. E come anticipato qualche giorno fa, sarà il tedesco Rangnick. Una scelta ad interim, come confermato dal club: poi alla fine del campionato si punterà probabilmente tutto su Mauricio Pochettino.

Cambiano quindi le strategie di mercato dei Red Devils. Con un affare che sembrava pronto per la Roma che potrebbe complicarsi. Sì, perché il tedesco, punta molto sui giovani. E allora, uno di quegli elementi che con Solskjaer sembrava in uscita, potrebbero rientrare nelle rotazioni del nuovo tecnico.

Calciomercato Roma, decide tutto Rangnick

Parliamo ovviamente del difensore Dalot: il portoghese, che fino al momento il campo lo ha visto poco e che ha un passato nel Milan, è sicuramente nel mirino del general manager giallorosso Tiago Pinto. Classe 1999, in totale fino od ora tra campionato e Champions League ha collezionato solamente sei presenze. Un bottino misero, di quelli che ovviamente fanno pensare a un addio già a gennaio. Ma in questo mese che manca alla riapertura delle trattative, le cose dentro al Manchester United potrebbero radicalmente cambiare. E ci potrebbe essere qualche speranza anche per l’esterno portoghese.

Si potrebbe complicare, insomma, l’affare Dalot. Che per qualità e anche perché conosce già il campionato italiano, era sicuramente uno degli obiettivi di Mourinho. Rimane comunque nei radar della Roma, senza pochi dubbi, che un affondo, tra poche settimane, lo potrebbe fare ugualmente. C’è da capire, però, quali siano le reali possibilità. Ma di una cosa siamo certi: Pinto continuerà a monitorare la situazione, anche perché, un esterno difensivo, serve eccome.