Roma-Inter, ufficiale | Due assenze pesanti

Roma-Inter, adesso è ufficiale: due assenze pesanti in vista del big match di sabato. Ecco l’esito degli esami

Adesso è ufficiale. Sì, perché visto l’esito degli esami effettuati questa mattina, sarà difficile, anzi impossibile, vederli in campo sabato pomeriggio all’Olimpico nel big match di campionato. Non il prossimo, perché di mezzo c’è il turno infrasettimanale con la Roma di Mourinho che sarà impegnata sul campo del Bologna.

“Esami clinici strumentali per Matteo Darmian e Andrea Ranocchia questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno”. Questo il comunicato da parte dell’Inter in merito alle condizioni dei due calciatori.

Roma-Inter. due assenze per Inzaghi

Darmian e Ranocchia insomma non ci saranno. Anche perché il fatto che le condizioni “verranno valutate nei prossimi giorni”, svela che i due non si alleneranno ovviamente con il resto del gruppo in questi giorni. E siccome ci sono troppi impegni ravvicinati da qui alla sosta per il Natale, difficilmente il tecnico nerazzurro li rischierà nelle uscite di questa settimana. Ranocchia e Darmian, anche per via delle assenze nel pacchetto arretrato dell’Inter, erano sicuramente in ballottaggio per una maglia da titolare nella gara all’Olimpico.

Nel frattempo, anche Mou non è che se la passi meglio. Ma spera sicuramente di poter riavere uno tra Cristante e Villar che potrebbero mettersi alle spalle il covid. Vedremo.