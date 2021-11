Calciomercato Roma, addio immediato | Doppio colpo Betis

Calciomercato Roma, addio immediato. E si profila un doppio colpo del Betis Siviglia. Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna

Un doppio colpo del Betis, pronto praticamente. Con la super regia del Real Madrid, a quanto pare. Dalla Spagna, El GolDigital per la precisione, svela quali sono le prossime mosse della squadra di Ancelotti. Che ovviamente toccano da vicino anche la Roma in questo caso. Andiamo a scoprire quali.

Partiamo dal colpo della formazione sivigliana, quello immediato. Il Betis infatti sarebbe pronto a chiudere l’operazione Ceballos in entrata dalla Casa Blanca. Un ritorno per il centrocampista spagnolo che è stato anche messo nel mirino da Tiago Pinto. Ma il primo amore, in questo caso, non si dimentica mai. Ed ecco perché, il Betis, è pronto a riaccogliere il calciatore cresciuto nella propria cantera che poi aveva spiccato il volo per il Real. Insomma, un nulla di fatto per la Roma, che sperava di poter prendere il centrocampista da regalare a Mou. Ma così non sarà.

Calciomercato Roma, il Betis su Mayoral

Ma c’è anche un’altra soluzione che potrebbe interessare i giallorossi. Che, a gennaio, manderanno via Borja Mayoral perché ormai non gioca più. Mourinho non lo vede. Gli ha preferito addirittura Felix (giustamente, anche) e allora l’attaccante è con la valigia in mano. Nelle scorse settimane si è parlato di un forte, fortissimo interesse della Fiorentina, ma stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, potrebbe essere il Betis ad accogliere ormai quello che si può definire un ex attaccante della Roma. Un problema in meno in questo caso per Pinto che, probabilmente, vista l’esplosione anche del baby prodigio che Mou ha lanciato in campo con la prima squadra, non interverrà per coprire il buco.

Rimane il fatto, però, che dopo Zakaria, un altro possibile obiettivo di mercato non arriverà probabilmente a Trigoria.