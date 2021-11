Calciomercato Roma, intrigo in Liga | Destini incrociati

Il calciomercato di gennaio si avvicina e in casa giallorossa si valutano diverse opzioni per rinforzare la rosa. Con un intrigo che porta in Spagna.

La serata di ieri ha portato diverse buone notizie in casa Roma. Al di là dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini, le cui condizioni verranno valutate dopo gli esami, le note liete della serata sono state diverse. Prima di tutto, naturalmente, i tre punti ottenuti contro il Torino. Ma anche il modo in cui la Roma ha raggiunto il successo – riuscendo a esprimere gioco e carattere – è piaciuto molto a José Mourinho.

Tra le buone notizie anche il ritrovato fiuto per il gol di Tammy Abraham. Dopo un periodo sfortunato, caratterizzato da qualche legno di troppo, l’inglese sembra aver ritrovato stabilmente la via della rete. E se dal punto di vista tattico sono arrivate conferme importanti, la sorpresa di ieri in formazione è stata la presenza dal primo minuto di Amadou Diawara, fin qui utilizzato pochissimo.

Calciomercato Roma, destini incrociati | Intrigo in Liga

Nonostante la presenza dal primo minuto nell’undici iniziale di ieri, i piani del club per Diawara non sembrano destinati a cambiare. Il centrocampista viene dato in uscita già a gennaio. La dirigenza vuole cambiare il volto del centrocampo romanista già a gennaio, su indicazione di Mourinho, e insieme al centrocampista guineano anche Gonzalo Villar potrebbe salutare la Capitale. Lo spagnolo piace non poco in Liga e la sua situazione potrebbe andare a intrecciarsi con un domino di centrocampisti che presto potrebbe riguardare il Campionato spagnolo.

Secondo quanto riporta eldesmarque.com tra i club più attivi in questo senso ci sarebbe il Valencia, intenzionato ad accaparrarsi un centrocampista in prestito a gennaio. Tra i nomi maggiormente graditi compare quello di Riqui Puig, talento delle giovanili del Barcellona rimasto ai margini della prima squadra in questa stagione. Puig è stato più volte accostato anche alla Roma, ed ecco che i destini del canterano e di Villar potrebbero incrociarsi. L’eventuale arrivo di Puig a Roma potrebbe favorire la cessione di Villar al Valencia. Da chiarire, però, se la dirigenza giallorossa sarà disposta ad ascoltare offerte soltanto per il prestito del calciatore. A un mese dal via al mercato trasferimenti, le trattative entrano finalmente nel vivo.