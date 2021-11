Calciomercato Roma, doppio incrocio a gennaio | Pronto il sostituto

A poco più di un mese dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, le trattative entrano nel vivo. Pinto al lavoro per rinforzare la rosa giallorossa.

Novanta minuti da squadra vera, capace di giocare bene e far male all’avversario ma anche di soffrire, quando necessario. La Roma conquista tre punti fondamentali contro il Torino al termine di una sfida complicata, di quelle che tanto piacciono a José Mourinho. “Questa vittoria è meglio di un 5-0“, ha sottolineato il tecnico alla fine dell’incontro per esaltare lo spirito di squadra mostrato dai suoi.

I giallorossi chiudono quindi alla grande una settimana importante e si lanciano con entusiasmo verso il turno infrasettimanale che li vedrà impegnati contro il Bologna. Oltre alla grande dimostrazione di compattezza del gruppo, il match di ieri sera ha fornito indicazioni importanti anche dal punto di vista individuale, al netto dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Molto bene Tammy Abraham, che ha ritrovato stabilmente la via del gol e che potrebbe aver individuato in Nicolò Zaniolo il partner ideale.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con lo United | La situazione

Tra i migliori in campo anche Rick Karsdorp. L’olandese è riuscito a offrire una prova di grandissimo livello sia in fase di costruzione che in fase difensiva. Una crescita costante, quella del laterale destro, che non può che far piacere a José Mourinho. Eppure l’allenatore sa che, in una stagione lunga e ricca di appuntamenti come questa, avere alternative all’altezza sarà fondamentale. Per questo una delle priorità del calciomercato invernale giallorosso sarà l’acquisto di un terzino che possa far rifiatare Karsdorp. Tanti i profili seguiti dal General Manager Tiago Pinto, ma il preferito rimane Diogo Dalot.

La posizione del Manchester United, tuttavia, rimane un ostacolo non secondario, anche se le ultime voci potrebbero aprire scenari inediti. Secondo todofichajes.com, infatti, i Red Devils sarebbero sulle tracce di Noussair Mazraoui, laterale destro dell’Ajax. Il calciatore piace anche alla Roma, anche perché a giugno potrebbe liberarsi a zero dai Lancieri. Gli inglesi, però, hanno fretta e vorrebbero portarlo a Old Trafford già questo inverno. Ecco quindi delinearsi le condizioni per un doppio intreccio che potrebbe portare Pinto a dover rinunciare ad un vecchio obiettivo ma, contemporaneamente, favorirebbe la Roma nella corsa a Dalot. E’ chiaro, infatti, che se davvero Mazraoui dovesse sbarcare a Manchester, lo United sarebbe portato ad ammorbidire la propria posizione circa la cessione del portoghese.