Roma-Torino, Mourinho soddisfatto | Il portoghese ne ha per tutti

José Mourinho è completamente soddisfatto dopo la vittoria di misura, ma sofferta, contro il Torino in campionato.

L’allenatore portoghese oltre alle assenze per Covid di Bryan Cristante e Gonzalo Villar, ha dovuto fare a meno anche di Lorenzo Pellegrini, uscito per infortunio dopo nemmeno 15 minuti.

Lo Special One, però, ha elogiato tutto il gruppo squadra, anche coloro che quest’oggi non hanno giocato: “Quando giochi contro una squadra che difende a uomo, se non hai mobilità è più facile per loro. Per noi era importante che Zaniolo si abbassava e Perez che saliva, con Abraham che aiutava. Queste scelte era state studiate. E’ importante difendere bene in queste partite. Nella parte finale mi è piaciuto tutto, abbiamo controllato nelle ultime due partite, ma oggi era una partita diversa. Una vittoria importante per noi”, ha detto ai microfoni di Dazn.

LEGGI ANCHE: Infortunio Pellegrini, pesante annuncio di Mourinho

Roma-Torino, elogi alla difesa di Mourinho

Grande prova oggi di Chris Smalling, il difensore centrale è stato impeccabile e Mourinho lo elogia così: “E’ un giocatore top con grande esperienza che dobbiamo però gestire molto molto bene, perché la sua storia sugli infortuni è grande. Anche Mancini e Ibanez sono stati molto solidi. Karsdorp sta facendo partite pazzesche, meglio che mai. La squadra è forte, anche nei momenti brutti che abbiamo avuto la squadra ha sempre avuto un feeling positivo. Sono tanto soddisfatto per la vittoria di oggi”.