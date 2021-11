Infortunio Pellegrini, pesante annuncio di Mourinho

Il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro il Torino.

L’allenatore portoghese è intervenuto nel post gara della sfida vinta di misura contro i granata, grazie alla rete di Tammy Abraham. Arrivano però brutte notizie dall’infermeria e dal capitano Lorenzo Pellegrini.

La prima domanda che gli viene posta è sul baricentro della squadra, molto basso: “Non era previsto così tanto, ma avevamo scelto di giocare così. Non è facile per noi contro i due loro difensori che si allargavano. In attesa dovevano uscire Mkhitaryan e Carles Perez. Mi aspettavo un gol in più, ma sappiamo che loro difensivamente sono molto bravi. Mi piace tanto però anche vincere così, per me questa vittoria mi fa più piacere che un 5-0, perché c’è anche la concentrazione, lo sforzo, la sofferenza. Fuori Cristante, Veretout e poi Pellegrini sono i tre giocatori di centroampo che non hanno giocato. Amadou ha fatto una partita molto equilibrata, Carles un lavoro incredibile per la squadra e sono contento per loro. Una vittoria di gruppo”.

Infortunio Pellegrini, l’annuncio di Mourinho

Zaniolo e Abraham una coppia che ha sempre più feeling: “E’ iniziato fuori dal campo, dove c’è un piccolo gruppo di giovani ragazzi che stanno sempre insieme, con Reynolds e Karsdorp, magari è buono per Nico (Zaniolo, ndr) imparare l’inglese (ride, ndr). Sarebbe sbagliato da parte mia non parlare di Mayoral, Shomurodov e Felix, che oggi non hanno giocato ma sono fantastici. Davanti abbiamo tante opzioni.

In vista della trasferta di Bologna e del big match di sabato prossimo dell’Olimpico contro l’Inter, però non arrivano buone notize: “Adesso dobbiamo soffrire a centrocampo, vediamo se i giocatori saranno ancora positivi al Covid, mentre Pellegrini purtroppo sarà fuori per qualche settimana. Inter? Preferisco non pensarci e pensare solo al Bologna, poi cercherò di prepararmi emozionalmente, perché interessa solo la Roma a me in questo momento. Cercherò di dimenticare che c’è la mia storia lì”. Per il numero 7 giallorosso problema al quadricipite destro.