Calciomercato Roma, irrompe il Newcastle | Ecco la prima offerta

Dopo la vittoria sul Torino la Roma può concentrarsi sul turno infrasettimanale di Campionato. Senza dimenticare il calciomercato.

La Roma conclude una settimana importante con tre vittorie che fanno bene al morale della truppa giallorossa. Il successo di ieri sul Torino, arrivato dopo le affermazioni contro Genoa e Zorya, conferma quanto di buono fatto vedere dalla squadra e mantiene aperti i discorsi per tutti gli obiettivi giallorossi. José Mourinho, ieri, al termine del match non ha nascosto la propria soddisfazione.

D’altra parte la sfida ai granata si preannunciava ostica. Anche Napoli e Milan, fino a ieri appaiate in testa alla classifica, avevano fatto non poca fatica contro l’undici allenato da Ivan Juric. Ora i giallorossi possono concentrarsi sul turno infrasettimanale, in attesa di valutare le condizioni di qualche giocatore che dovrebbe rientrare dagli infortuni e di vedere, a gennaio, quali novità porterà il calciomercato.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza | Fissato il prezzo

L’allenatore portoghese si aspetta qualche volto nuovo per rinforzare la squadra ed elevare il livello complessivo della rosa in vista della seconda parte di stagione. Qualche novità, quindi, dovrebbe arrivare sia per quel che riguarda la difesa che a proposito del centrocampo. Ieri, complice l’emergenza infortuni, si è rivisto dal primo minuto Amadou Diawara, ma l’input mandato da Mourinho alla dirigenza è chiaro: serve almeno un mediano di spessore.

Uno dei calciatori seguiti con maggiore interesse dal general manager Tiago Pinto è il centrocampista austriaco Florian Grillitsch. In scadenza di contratto con l’Hoffenheim nel prossimo giugno, il giocatore potrebbe essere ceduto già a gennaio a prezzo di saldo. Una prospettiva che secondo The Sun ingolosisce non poco il Newcastle, bloccato sul mercato interno dai prezzi elevatissimi richiesti dalle dirette concorrenti per i propri calciatori. Grillitsch piace molto ai Magpies, che hanno l’urgenza di rinforzare il centrocampo e che vorrebbero presentare un’offerta tra i 3 e i 4 milioni di sterline – circa 5 milioni di euro. Il tabloid inglese sottolinea come sull’austriaco sia forte anche l’interesse della Roma, ma ribadisce che la grande capacità economica del Newcastle potrebbe rivelarsi un’arma importante per cercare di convincere il giocatore.