Calciomercato Roma, regalo bomba per Mou: 40 milioni in Liga

Calciomercato Roma, super colpo dalla Liga: costa 40 milioni di euro. Indiscrezione bomba dalla Spagna: si sarebbe mosso Mou.

Contro il Torino, la Roma va a caccia di tre punti che sarebbero assolutamente preziosi per la propria classifica, dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Genoa e Zorya. Tuttavia, la sessione di calciomercato invernale è alle porte, e non mancano i rumours e le indiscrezioni concernenti i possibili colpi che Pinto metterà a segno.

La priorità, come ribadito in più circostanze, resta sempre l’acquisto di un centrocampista e di un terzino polivalente: Zakaria e Dalot sono i nomi più caldi, ma si vagliano anche piste alternative, alla luce della folta concorrenza. Focus, però, anche sull’attacco, reparto che potrebbe risultare privo di Mayoral già a gennaio: lo spagnolo, infatti, non viene “visto” da Mou, che gli ha concesso solo pochi scampoli di partite in questo inizio di stagione, motivo per il quale le chances di un riscatto dai Blancos sono minime. Mayoral, però, potrebbe salutare già fra pochi mesi: l’opzione Fiorentina e il possibile ritorno in Premier restano sempre sullo sfondo.

Calciomercato Roma, Mou si muove per Depay | Affare da 40 milioni

Stando a quanto riferito da “El Nacional“, José Mourinho si sarebbe messo per tastare il terreno per Memphis Depay, legato al Barcellona da un contratto che scade nel 2023, ragion per cui i blaugrana starebbero entrando nell’ordine di idee di valutare una sua cessione già la prossima estate, l’ultima che in teoria potrebbe consentire ai catalani di ricavare un ottimo tesoretto dalla cessione dell’olandese classe ’97. Xavi avrebbe già parlato con il presidente Laporte, e non si opporrebbe affatto ad un’eventuale partenza dell’ex Lione, che la scorsa estate era conteso da Borussia Dortmund e Juventus. Tuttavia, il Barça si auspicherebbe almeno 40 milioni dalla cessione di Depay, approdato in Catalogna a parametro zero.