El Shaarawy resta in Italia: è il regalo promozione

Destinazione a sorpresa per il Faraone, che saluta la Roma a parametro zero

Domenica scorsa dopo il derby ha salutato con il volto solcato dalle lacrime i tifosi della Roma e tra due giorni disputerà i suoi ultimi minuti con quella che è stata la sua maglia per circa 10 anni, con una parentesi cinese. Pur non giocando molto in questa stagione, Stephan El Shaarawy è sempre stato un simbolo di professionalità e può vantare molti estimatori, all’estero e in Italia.

D’altronde, poter mettere in rosa un giocatore simile a parametro zero è un’occasione che molti club vogliono provare a cogliere. Rimanendo in Italia, si è parlato a lungo di una sfida concreta tra Genoa e Torino, ma anche Bologna e Fiorentina restano vigili sul dossier.

Nelle scorse ore, le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno portato alla luce una destinazione affascinante e clamorosa. Secondo trivenetogoal.it, infatti, nelle ultime ore si sarebbero registrati i primi contatti tra il Venezia e l’entourage dell’attaccante 33enne.

Si tratta di primi sondaggi che arrivano dopo la manifestazione di un interesse concreto da parte dei lagunari, che sognano l’arrivo di calciatori esperti come regalo per la promozione in Serie A.