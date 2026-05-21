Addio Roma, riecco la Juve: è stato scelto al posto di Comolli

Il restyling dirigenziale tira nuovamente in ballo sia i bianconeri che i giallorossi, al centro di vivaci indiscrezioni

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. La chiosa di una delle canzone più belle di Antonello Venditti si staglia molto bene come monito per comprendere alcune delle dinamiche di mercato in casa Roma: la vicenda riguardante il futuro di Paulo Dybala docet.

E così, in un mosaico ancora tutto da comporre e che vede nella possibile qualificazione in Champions League un autentico spartiacque, il tam tam dirigenziale potrebbe non essere esente da afflati “romantici”.

Del resto risulta piuttosto difficile non inquadrare in questo tipo di coordinate l’ultima indiscrezione legata a Giovanni Manna, attuale DS del Napoli corteggiato in tempi e in modi diversi (anche) dalla Roma. Di fatto, se fino a questo momento l’ex braccio destro di Paratici si era rivelato piuttosto recalcitrante a chiudere subito la sua parentesi alle pendici del Vesuvio, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Secondo Luca Gramellini, Manna avrebbe infatti comunicato a De Laurentiis la propria volontà di lasciare il Napoli al termine della stagione. Oltre alla Roma – che da tempo ha messo il giovane DS italiano in cima alla lista delle sue priorità – occhio anche alla posizione della Juventus.

Nella classica quiete prima della tempesta, la “Vecchia Signora” sta preparando un altro, clamoroso rimpasto dirigenziale viste le posizione di Modesto e Comolli sempre più in bilico; ecco perché, come riporta Gramellini, quelli di Manna e Tognozzi (quest’ultimo capo scout della Juve per ben sei anni) rappresentano due profili da tenere in grande considerazione.