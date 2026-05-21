Soldi e Frattesi per Koné: Inter e Roma d’accordo sulle valutazioni

Chivu vuole il centrocampista francese e la valutazione del numero 16 nerazzurro è scesa drasticamente

Zero gol, zero assist, ventidue presenze e pochissime titolarità in Serie A. È questo il magro bottino racimolato Davide Frattesi in questa stagione da dimenticare. Sul mercato già dalla scorsa estate, l’ex Sassuolo è stato trattato a lungo dal Nottingham Forest, ma l’intesa finale non è stata mai raggiunta. In estate la sua cessione è già certa, ma non è escluso che il centrocampista possa essere inserito in qualche trattativa in entrata.

Nelle ultime ore, ad esempio, sta riprendendo quota l’ipotesi Roma. Interessata ormai da mesi a Manu Koné, l’Inter ha ricevuto da Chivu l’indicazione di provare a fare il massimo per portare il francese a Milano e ad agevolare la situazione potrebbe essere proprio il cartellino del centrocampista romano.

Secondo gazzetta.it, infatti, nerazzurri e giallorossi starebbero studiando due operazioni separate, che possano consentire ai capitolini di mettere a segno una buona plusvalenza per Koné e ai milanesi di non svendere Frattesi.

Secondo la rosea, i due club concorderebbero nel valutare il numero 16 interista 20-25 milioni, molti di meno rispetto ai 35-40 chiesti mesi fa, mentre Koné verrebbe valutato sui 50 milioni.