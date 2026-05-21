25 milioni dalla Juve: l’affare tra Inter e Roma è in bilico

L’addio è praticamente scontato, ma cambiano nuovamente gli scenari

Milano-Torino-Roma, la triangolazione di calciomercato è pronta ad entrare nel vivo. Duellanti per la qualificazione in Champions League in campionato, Juventus e Roma iniziano a scaldare i motori anche in ottica mercato, il cui budget verrà condizionato anche dall’eventuale raggiungimento del quarto posto.

In attesa di nominare un nuovo direttore sportivo, il club giallorosso resta uno dei più chiacchierati, anche perché le esigenze di Gian Piero Gasperini (un esterno tutta fascia e almeno due attaccanti esterni) sono note ormai da mesi. A fare da equilibratore tra le esigenze di bianconeri e giallorossi nelle prossime settimane potrebbe essere l’Inter.

Secondo calciomercato.it, infatti, le trattative tra nerazzurri e Carlos Augusto per il rinnovo non sono ancora ripartite perché l’esterno brasiliano vorrebbe trovare maggiore spazio da titolare in una nuova squadra. In cima alle preferenze ci sarebbe proprio la Juve, ma la Roma resta fortemente in corsa, insieme all’Atletico Madrid e ad alcuni club inglesi.

I nerazzurri, dal canto loro, non si oppongono alla cessione dell’ex Monza, assistito da Giuseppe Riso, a patto che arrivino offerte da 25-30 milioni di euro.