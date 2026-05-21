Tentazione “italiana” per Pellegrini: non solo Juve

Il centrocampista giallorosso è ancora in scadenza di contratto con la Roma

Alle prese con un’infiammazione alla cicatrice del bicipite femorale, Lorenzo Pellegrini avrà bisogno di un’impresa per essere a disposizione di Gian Piero Gasperini nell’ultima giornata di campionato contro il Verona. Decisivo per l’approdo in Champions League, il match del Bentegodi, allo stato attuale dell’arte sarà l’ultimo per diversi giocatori giallorossi, ma dalla prossima settimana le trattative per i rinnovi di Celik, Dybala e lo stesso Pellegrini rientreranno nel vivo.

A chiedere di rinviare ogni decisione a fine campionato, d’altronde, era stato proprio il numero 7 giallorosso, che oltre a piacere alla Juventus ha ricevuto sondaggi anche dalla Premier League e da altri club italiani, ma non solo.

Secondo calciomercato.it, infatti, Simone Inzaghi resta un grande estimatore del centrocampista capitolino e ne starebbe valutando il tesseramento per il suo Al-Hilal. Come detto, tuttavia, Gian Piero Gasperini sta spingendo per la permanenza di Pellegrini con un taglio dello stipendio e i prossimi giorni saranno decisivi per capire le volontà del calciatore e del club.