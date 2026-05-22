La Roma ingabbia il Milan: ecco il bomber da 30 gol stagionali

La mossa dei giallorossi e il nuovo cortocircuito con i rossoneri: non accennano a fare un passo indietro

Deliziata dalle giocate di Malen, vero protagonista della seconda parte di stagione, la Roma vuole continuare a puntellare l’attacco con innesti di qualità. A prescindere dal futuro di Paulo Dybala e oltre all’acquisto di quell’esterno offensivo per la fascia mancina da tempo invocato da Gasperini, i giallorossi vorrebbero regalare al tecnico di Grugliasco anche un profilo con altre caratteristiche.

Va letto proprio in quest’ottica la notizia dell’interessamento della Roma per Vaggelis Pavlidis, attaccante greco in forza al Benfica protagonista di una stagione che definire straordinaria sarebbe solo un eufemismo. Autore di trenta gol e cinque assist, il bomber classe ’98 ha calamitato l’interesse di non pochi club europei, pronti a sfidarsi per il suo acquisto.

Secondo quanto riferito da 1904 Glorioso, in Serie A il profilo di Pavlidis sarebbe monitorato con grande attenzione proprio da Roma e Milan, a caccia di un attaccante con le sue caratteristiche; restano in corsa anche Aston Villa e Tottenham, da tempo sulle tracce del ragazzo.

Ad ogni modo, pronto a rispedire al mittente offerte non giudicate congrue rispetto al valore del ragazzo, almeno per il momento il Benfica non ha ricevuto offerte ufficiali e osserva l’evolversi della situazione.