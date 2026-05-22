Il numero 10 fa impazzire la Serie A: è ancora Roma-Milan

Gli sviluppi riguardanti il futuro del centrocampista tuttofare coinvolgono diversi club di Serie A: sono usciti allo scoperto

A caccia di qualità con cui rinforzare un organico costretto ad aggrapparsi sempre ai “soliti noti” nei momenti topici della stagione, la Roma sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Tra ritorni di fiamma e nuovi interessi, i giallorossi sono pronti a chiudere il cerchio intersecando le loro ambizioni con quelle di altri club di Serie A.

In quest’ottica non è la prima volta che i giallorossi siano segnalati sulle tracce del tuttocampista dell’Az Sven Mijnans. Nonostante l’imponente mole – 193 cm di altezza sono un ottimo biglietto da visita – il classe 2000 è dotato di una tecnica sopraffina e di una grande visione di gioco.

In grado di agire sia come trequartista che come ala destra capace di stringere dentro al campo a piede invertito, Mijnans sta per chiudere una stagione che lo ha visto realizzare ben ventuno gol complessivi, impreziositi anche da nove assist.

Ruolino di marcia che non è di certo passato inosservato tra gli addetti ai lavori al punto che, secondo quanto riferito da Voetbal Primeur, Bologna, Milan e Roma sarebbero pronti a far saltare il banco per il gioiello dell’Az, aggiungendosi ad una lista di pretendenti già piuttosto folta.

Più volte “pizzicati” all’Afas Stadium per vedere all’opera Mijnans e Koopmeiners, soprattutto i felsinei osservano l’evolversi della situazione motivati a ritagliarsi interessanti spazi di manovra.