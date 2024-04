Un altro anno a Roma, ribaltone decisivo Abraham-Lukaku

Ribaltone decisivo Lukaku-Abraham, un altro anno a Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti i nomi in grado di accendere e infiammare queste ultime ore, alla luce dei diversi eventi che hanno accompagnato la delicata quanto importante sfida tra Napoli e Roma nel caldo e non poco sofferto pomeriggio del Maradona.

Quello trovato sugli ancora formalmente campioni di Italia è stato un pareggio non scontato, dal sapore di battuta di arresto se si pensa ai recenti e rispettivi rendimenti delle due squadre ma, al contempo, importante per seguire una scia Champions ancora in piena evoluzione.

Il primo tempo non resterà sicuramente tra i migliori dell’era De Rossi, come ben restituisce quella scarsezza di produzione offensiva che ha macchiato i primi quarantacinque minuti, contraddistinti altresì da una tardiva ma progressiva salita in cattedra da parte di Osimhen e colleghi. Non sono bastate, ad ogni modo, le occasioni di Anguissa o del centravanti nigeriano a tenere flebilmente acceso il lumicino delle speranze Champions, nemmeno dopo una rimonta che pareva ormai aver portato la gara in una direzione più che ideale per i padroni di casa.

Calciomercato Roma, Abraham decisivo anche in futuro

Non era dello stesso parere Tammy Abraham, entrato al posto di uno spento ma, a suo modo, decisivo Azmoun per lo spezzone finale di partita. All’ex Chelsea, De Rossi aveva chiesto un maggiore aiuto nel proteggere palla e far salire la squadra, dopo le difficoltà del collega iraniano, bravo, però, a procurarsi il calcio di rigore.

Ecco, dunque, la spizzata decisiva per il pareggio pochi minuti dopo la realizzazione del penalty da parte di Osimhen, dopo l’ingenuità di uno dei peggiori in campo (ma questa volta non è una sorpresa), quale Renato Sanches. Tornando ad Abraham, la speranza è quella di poter contare con sempre più veemenza sul suo aiuto in questo spezzone finale di stagione, in vista di un futuro che pare, salvo sorprese di mercato, poter andare in una certa direzione.

Come riferiscono le penne de “Il Messaggero”, infatti, le pretese e le condizioni del Chelsea rendono quantomeno complicato lo scenario di una permanenza di Lukaku. Ecco, dunque, che Abraham tornerà ad essere un elemento decisivo il prossimo anno, stando a quanto si legge; piazzarlo sarà difficile dopo l’infortunio e, a un anno di distanza da uno stop che ne ha cancellato un già segnato ritorno in Premier, si segnalano tutti gli elementi per vederlo a Roma anche nei prossimi mesi. Difficile, almeno per ora, dire lo stesso di Lukaku.