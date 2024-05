Calciomercato Roma, primo colpaccio Ghisolfi: bastano 15 milioni

Calciomercato Roma. L’imminente arrivo del nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, avvia di fatto la campagna acquisti giallorossa. E che avvio…

La Roma intende ripartire. Bayer Leverkusen ed Atalanta hanno rappresentato due tappe dolorose per la formazione di Daniele De Rossi. Un pareggio, che ha di fatto impedito ai giallorossi di accedere alla finale di Europa League ed una sconfitta, quella con gli uomini di Gian Piero Gasperini, che ha allontanato la Roma dalla corsa Champions.

Domenica allo Stadio Olimpico sbarca il Genoa di Alberto Gilardino. Una vittoria per tenere accesa la fiammella Champions ma, soprattutto, per riprendere un cammino che si è interrotto bruscamente. Nelle ultime settimane la Roma sembra essere calata vistosamente dal punto di vista fisico. Un calendario fitto come non mai non ha aiutato una squadra che ha mostrato tutti i limiti della sua attuale rosa.

Quest’ultima parte di stagione così difficile può, però, essere illuminante per il futuro prossimo della Roma. In queste settimane De Rossi avrà avuto modo di valutare come e quanto questa rosa possa essere migliorata. In casa Roma si attende ormai l’imminente arrivo del nuovo direttore sportivo. I Friedkin hanno scelto Florent Ghisolfi e sarà lui, insieme a Daniele De Rossi, a pianificare, ed attuare, il mercato della Roma.

Un possibile arrivo eclatante

Florent Ghisolfi, al momento, è ancora il direttore sportivo del Nizza. Nel club francese milita un giocatore oggetto del desiderio dei più grandi club europei: Khéphren Thuram.

Secondogenito dell’ex fuoriclasse del Parma, della Juventus e della nazionale francese, Lilian Thuram, Khéphren, classe 2001, potrebbe essere il colpo da maestro del sempre più probabile ds giallorosso. Centrocampista completo, che sa unire gamba e piede docile, al termine della stagione lascerà il Nizza per volare ancora più in alto.

Alla Roma non mancherà di certo la concorrenza. Dalla Premier League fino alla nostra Serie A, dove sia l’Inter, che ha già in rosa il fratello maggiore, Marcus, sia la Juventus, con Cristiano Giuntoli, nonché il Milan, lo hanno puntato da quel dì. La Roma, però, potrebbe avere un asso chiamato Florent Ghisolfi che potrebbe fare tutta la differenza indispensabile per portare il nazionale francese nella capitale.

Un acquisto che potrebbe persino non essere eccessivamente oneroso. Khéphren Thuram è infatti vincolato con al Nizza fino al 30 giugno 2025 e pertanto il club francese potrebbe ‘accontentarsi’ di 15 milioni di euro, come ci informa siamolaroma.it. Staremo a vedere.