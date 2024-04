La Serie A e quel “recupero a Natale”: la farsa è servita

Serie A e e “recupero a Natale” di Atalanta-Fiorentina, continuano le polemiche dopo le tante discussioni delle ultime settimane.

Non sono certamente mancati i fattori di discussione in casa Roma nel recente passato, alla luce della spiacevole vicenda Ndicka, conclusasi fortunatamente nel migliore dei modi per il difensore giallorosso. Da un punto di vista calcistico, anche il recupero lo scorso 25 giovedì dei rimanenti venti minuti in quel di Udine hanno permesso di chiosare nel migliore dei modi una manciata di giorni macchiati da polemiche, comunicati e conferenze stampa.

Magistrale ed emblematica come sempre la gestione di Daniele De Rossi, in campo e mediaticamente, con il rifugio da ogni alibi, ma al contempo da un atteggiamento volto a palesare distacco e denuncia nei confronti di una situazione poco gradita e miope nei confronti delle necessità della Roma. Dybala e colleghi, come noto, sono alle prese con un ciclo di impegni delicato e cruciale, all’interno del quale l’incastro del ritorno a Udine ha certamente complicato organizzazioni logistiche e ponderazioni delle energie.

Recupero Atalanta-Fiorentina, l’allarme sornione di Zazzaroni

A generare ancora più discussioni, poi, è stata la contemporanea e parallela situazione verificatasi per la sospensione di Atalanta-Fiorentina, successiva al malore accusato da Joe Barone, tristemente venuto a mancare qualche giorno dopo. Una situazione sicuramente delicata e che ha toccato il mondo viola e la Serie A tutta, adesso alle prese con la non semplice decisione di trovare un incastro che consenta di recuperare una giornata potenzialmente decisiva anche per le rincorse europee.

A esprimersi, con penna sorniona e pungente, è stato sulle colonne de “Il Corriere dello Sport” Ivan Zazzaroni, che, anche in riferimento alla fittezza di un calendario delicato e complicato per la Roma e non solo, ha lanciato una sorta di provocazione. In merito alla risalita dell’Atalanta, che continua a incalzare la Roma, così Zazzaroni: “Deve recuperare la gara con la Fiorentina: con questo intasatissimo calendario e le squadre in questione super impegnate nelle coppe, la prima data disponibile individuata dalla Lega è la vigilia di Natale 2024. Non escludo tuttavia che possa essere anticipata il 2 novembre. In ossequio alla regolarità del torneo. Da settimane rido pensando a quello che potrà succedere da agosto in poi se si renderà necessario posticipare uno o più incontri“.