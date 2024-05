Accordo e firma gratis: bye bye Roma

La Roma di Daniele De Rossi è concentrata per le ultime due gare della stagione, anche se bisogna segnalare anche degli aggiornamenti di mercato.

Dopo la sconfitta subita in campionato domenica scorsa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Roma di Daniele De Rossi è al lavoro per preparare al meglio la sfida del penultimo turno dell’edizione di quest’anno del campionato di Serie A.

Domenica sera, infatti, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico una delle squadre che hanno sorpreso di più in questa stagione, ovvero il Genoa di Alberto Gilardino. La Roma, visto il ko contro l’Atalanta, ha il dovere di battere il team ligure per sperare di qualificarsi per la Champions League dell’anno scorso.

Sempre se gli uomini di Gasperini non dovessero vincere l’Europa League da quinti e, quindi, facendo andare anche la sesta nella massima competizione europea per club. Tuttavia, in attesa della sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino, in casa capitolina bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Roma, l’ex obiettivo di mercato Borna Barisic lascerà i Glasgows Ranger per andare da parametro zero al Trabzonspor

Secondo quanto riportato da ‘footballinser247.com’, infatti, Borna Barisic lascerà i Rangers a fine stagione per poi diventare un nuovo giocatore della squadra turca del Trabzonspor. Il difensore croato, dunque, andrà a giocare in Turchia da parametro zero, visto che non prolungato il contratto con i ‘Gers’.

Borna Barisic era stato accostato anche alla Roma nei mesi scorsi, esattamente lo scorso novembre, ma poi non ci sono stati ulteriori aggiornamenti su questa possibile trattativa tra le due parti. Il difensore croato, quindi, lascerà i Glasgows Rangers dopo ben 6 anni.

In questi anni trascorsi in Scozia, Barisic ha collezionato ben 246 presenze. Il centrale in tutte queste è riuscito sia a segnare 10 gol che, soprattutto, a fornire tantissimi assist vincenti ai propri compagni.