Addio Lukaku e nuovo bomber con la clausola: 100 milioni in ballo

In casa Roma, in attesa della sfida contro il Genoa, bisogna registrare delle importanti novità di mercato che riguardano Romelu Lukaku.

La Roma di Daniele De Rossi ha subito due pesanti delusione in pochissimi giorni. I giallorossi prima hanno subito dal Bayer Leverkusen l’eliminazione dall’Europa League e poi hanno perso lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Tuttavia, c’è da segnalare una grossissima differenza tra queste due delusioni. Quella in Europa League, infatti, è arrivata dopo una grandissima prestazione contro il Bayer Leverkusen, visto che si è sfiorata l’impresa di rimontare i due gol subiti nel match di andata. Mentre contro l’Atalanta, di fatto, la Roma di Daniele De Rossi è stata travolta dai propri avversari.

La Roma, dunque, ha ora l’obbligo di vincere le ultime due gare di campionato per cercare di staccare il pass per la Champions League della prossima stagione. Il primo match è quello di domenica prossima contro il Genoa di Alberto Gilardino. Tuttavia, visto l’ormai conclusione del campionato, è tempo anche di calciomercato e tra le nuove indiscrezioni bisogna aggiungerne una che riguarda Romelu Lukaku.

Mercato Roma, il Chelsea potrebbe finanziare l’acquisto di Sesko con la cessione di Lukaku: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘TEAMtalk’, infatti, il Chelsea è sulle tracce di Benjamin Sesko del RB Lipsia. L’attaccante sloveno è il secondo profilo seguito dai ‘Blues’ per rinforzare il proprio reparto offensivo, visto Victor Osimhen del Napoli è in cima alla loro lista.

Una mano per arrivare a Sesko, dunque, potrebbe arrivare proprio da Romelu Lukaku. Il belga, infatti, farà sì ritorno al Chelsea dal prestito alla Roma ma sarà sacrificato proprio per arrivare ad un nuovo attaccante. I ‘Blues’, grazie alla cessione dell’ex Inter per circa 35 milioni di sterline (ovvero poco più di 40 milioni di euro), potrebbero finanziare proprio l’acquisto del calciatore sloveno, il quale ha una clausola rescissoria dal Lipsia dal valore di 65 milioni euro.