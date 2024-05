Addio UFFICIALE e svolta storica: un Campione d’Europa alla Juventus

L’annuncio ufficiale con il quale è stato reso noto il suo addio all’attuale club al termine di questa stagione ha fatto il giro del web. Juventus tirata in ballo

Impegnata nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Juventus di Max Allegri sta già programmando sotto traccia le mosse per la prossima stagione. Con l’addio del tecnico livornese sempre più vicino, Cristiano Giuntoli avrà il compito di ponderare con attenzione le prossime mosse.

La matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sotto questo punto di vista, è un fattore da non trascurare che permetterà una maggiore libertà di manovra alla “Vecchia Signora”. Contestualmente, però, non sono poche le gatte da pelare per Giuntoli, che dovrà risolvere diverse situazioni, a cominciare dalle possibili partenze di Chiesa e Bremer. Il riferimento al difensore brasiliano permette intanto di spostare il focus sulle possibili mosse in casa bianconera per rimpolpare il pacchetto arretrato.

Calciomercato, dalla Spagna: anche la Juventus su Varane

A tal proposito, non sono da trascurare le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da masfichajes.com, infatti, anche la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Raphael Varane.

Dopo aver annunciato il suo addio al Manchester United al termine di questa stagione, il difensore francese si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile. Accostato a diverse compagini saudite, l’ex centrale del Real Madrid potrebbe alla fine continuare a calpestare palcoscenici importanti in Europa. Stando alla fonte iberica, infatti, per il trentunenne difensore transalpino sia il Chelsea che la Juventus avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Alla ricerca di innesti d’esperienza con cui rinforzare i rispettivi reparti, sia i Blues che i bianconeri potrebbero fare un tentativo per l’esperto centrale transalpino, che fino a questo momento non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Staremo a vedere cosa succederà.