I bianconeri pagano la clausola: allarme Dybala

Ancora fermo ai box per un lieve infortunio, Paulo Dybala resta uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato Roma

Nonostante gli esami strumentali post Juventus non abbiano evidenziato alcuna lesione muscolare, Paulo Dybala anche nella seduta odierna non si è allenato con il resto del gruppo. In vista della doppia sfida contro Genoa ed Empoli, Daniele De Rossi spera di poter contare anche sul prezioso apporto dell’attaccante argentino per difendere il sesto posto dalla risalita della Lazio. Rispetto all’inizio della sua avventura in giallorosso, anche l’allenatore Ostiense ha ormai capito che senza la Joya il rendimento della Roma scende parecchio di livello.

Complice l’irrisoria clausola rescissoria da 12 milioni di euro, l’ex attaccante della Juventus fa parlare di sé anche per motivazioni extra campo. In assenza di un rinnovo contrattuale, a partire dal primo luglio qualsiasi club estero potrà soffiare il calciatore al club giallorosso, senza possibilità di reazione. In Spagna, si parla con insistenza dell’interesse dell’Atletico Madrid, mentre sono più recenti le voci su un ritorno in auge delle sirene arabe, ridimensionate dalle parole dell’agente del calciatore.

Dybala bianconero, pagano la clausola

Di certo, la probabile mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbe suggerire al mancino 30enne di cambiare aria, nonostante l’ottimo feeling con la tifoseria e con l’allenatore. Nelle ultime ore, sta prendendo corpo anche l’ipotesi di un ritorno in bianconero di Dybala, anche se non per vestire la maglia della Juve.

Nonostante abbia saltato 11 partite in tutte le competizioni, il 30enne albiceleste ha messo a referto 16 gol e 10 assist in 37 presenze complessive. Uno score niente male che in passato ha attirato le attenzioni del Bayer Leverkusen, ma non solo. Secondo quanto riporta il profilo “X” di calciomercato turco “Ajanshaber1903”, i bianconeri del Besiktas avrebbero già contattato l’agente di Dybala, Jorge Antun, per provare a regalarsi un colpaccio da favola in vista della prossima stagione. I turchi sono stati informati sulla necessità di pagare la clausola in unica soluzione, senza rate, ma non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva da parte dell’entourage del calciatore, che vuole rimandare ogni discorso sul futuro a fine annata.