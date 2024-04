Accordo raggiunto con la Juve: firma triennale

Dal Napoli alla Juventus, accordo chiuso e prima firma bianconera dopo la richiesta di Allegri. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Di una molteplicità di questioni bisognerà parlare tra fila dirigenziali e proprietà nel corso delle prossime settimane, come ben restituisce la situazione della Roma e dei tanti altri club che, compresa la stessa Inter, sono attesi dalla programmazione di un futuro strettamente legato al presente e alle scelte ponderate già in queste settimane.

Ciò si riflette, dunque, anche nell’attenzione che già nasce nei confronti di situazioni e vicende di mercato che, sfruttate e colte a tempo debito, potrebbero permette di fiutare affari interessanti, anticipando altresì nobili e grandi concorrenze. Su questa falsariga, dunque, si muoverà anche la Juventus, prossima avversaria in campionato della Roma e praticamente in Champions League dopo una stagione a corrente alternata, che ha visto Vlahovic e colleghi perdere smalto dopo la breve parentesi in cui a Torino parevano poter contendere uno scudetto ufficialmente assegnato all’Inter sette giorni fa.

Dal Napoli alla Juventus, finita la telenovela Jorginho: in Spagna danno per fatto il ritorno in Serie A

Dubbi e incognite restano numerose, così come l’attesa rispetto a ponderazioni societarie che riguardino l’allenatore e la stessa squadra. Il nome di Allegri, come noto, è stato sicuramente uno di quelli maggiormente al centro di speculazioni e discussioni in vista di un futuro che, contrattualmente, dovrebbe legarlo alla Juve fino al 2025.

Il valzer di panchine previsto anche in Serie A in estate pareva destinato ad abbracciare anche lo stesso tecnico della Juventus, per il quale Giuntoli ha sempre speso parole che lasciassero intravedere i margini di possibilità di una permanenza anche la prossima stagione. In tale direzione vanno, in un certo senso le ultime notizie provenienti da Todofichajes.com, sottoscritte da Ekrem Konur.

Dopo le diverse avances e le richieste passate da parte di Allegri, il passaggio di Jorginho alla Juventus sarebbe ormai cosa fatta: accostato a diverse realtà del nostro campionato nel corso degli ultimi anni, l’ex Napoli sarebbe ormai un prossimo rinforzo per i bianconeri. La su citata fonte, riferisce del forte anelito del centrocampista al tornare in Italia, con l’occasione Juve prontamente fiutata e colta non appena palesatasi.