Stadio della Roma, colpo di scena UFFICIALE: è tutto fermo

Emergono nuovi sviluppi potenzialmente decisivi sulla questione Stadio di Pietralata. Ecco cosa è successo durante i lavori

E’ inutile nasconderselo… La città e i romanisti lo sanno: la proprietà dei Friedkin si è stanziata nella città eterna anche e soprattutto per ragioni prettamente economiche e, uno dei punti principali da cui passerà il successo o meno di questa operazione commerciale, è indubbiamente il progetto dello Stadio a Pietralata.

Sulla carta si tratta di un progetto privo di potenziali esiti negativi per qualcuno, poiché a beneficiarne sarebbero in primis i sostenitori giallorossi (che da anni pretendono di avere uno Stadio di proprietà da non condividere con la Lazio), poi naturalmente gli stessi Friedkin (grazie a quello sarebbe di fatto un investimento da centinaia di milioni di euro), ma anche la città, che vedrebbe concretizzarsi un ingente investimento privato, utile anche a riqualificare una zona della città.

Tuttavia, conoscendo la controversa natura della capitale, non si può dire che la famiglia di imprenditori statunitensi voglia andare sul sicuro, poiché l’imprevisto, all’interno di quello che potrebbe essere facilmente considerato il contesto urbanistico più delicato dello stivale, è sempre dietro l’angolo.

Tutto fermo: manufatto rinvenuto durante i lavori

Quante volte i cittadini della città eterna si sono svegliati leggendo sul giornale che l’ennesimo reperto rinvenuto aveva bloccato i lavori della metro? Beh… se non siete di Roma o non ci avete mai abitato vi rispondiamo noi: fin troppo spesso.

La storia di quella che fu per svariati secoli la capitale del mondo, riemerge letteralmente dal suolo ogni qual volta le si chiede di divenire una città dalle velleità contemporanee e, anche nel caso dello Stadio di Pietralata, la città eterna ha voluto ribadire le proprie origini.

Come riportato da Alessio Di Francesco (giornalista di Radio Roma Sound) sul proprio account X (Twitter), nel corso dei lavori utili a predisporre il terreno al nuovo Stadio dei giallorossi, è stato rinvenuto “un probabile manufatto antico”. Il “Comitato Popolare Monti di Pietralata” ha segnalato il rinvenimento al Comune di Roma e, a quel punto, è intervenuta la Soprintendenza Speciale, a cominciare al Comune e ai tecnici della Roma di mettere immediatamente in sicurezza l’area.