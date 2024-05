Calciomercato Roma, occasione a zero: rinnovo saltato

Calciomercato Roma. La prossima stagione è sempre in primo piano nonostante quella in corsa debba ancora dare responsi fondamentali.

Una sconfitta, quella contro il Bayer Leverkusen, da dimenticare il più in fretta possibile per non compromettere tutto. Giovedì sera, all’Olimpico, in Europa League, la Roma ha visto seriamente compromettersi il suo cammino in Europa. A questo punto, però, non sono più ammissibili incertezze in campionato.

Non tutto è perduto, c’è ancora la gara di ritorno in Germania ma, nel frattempo, i ragazzi di Daniele De Rossi devono giocare ‘due finali’. Roma-Juventus, in calendario domani sera ed Atalanta-Roma, sette giorni dopo, rappresentano per i giallorossi le ultime possibilità di agguantare la zona Champions League.

Due confronti diretti, due sfide tra tre formazioni che hanno lo stesso obiettivo, entrare nel lotto delle compagini che faranno parte della prossima edizione della competizione per club più prestigiosa, ed ancor più ricca, in ambito europeo. Al momento soltanto Inter e Milan posso cantare vittoria, in questo senso.

Anche il Bologna di Thiago Motta rappresenta per le tre sopranominate società un pericolo, ed un avversario, concreto. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, delle tre, sembra sempre quella più in palla, nonostante qualche importante assenza. Roma e Juventus sono, al momento, squadre imprevedibili.

Calciomercato, occasionissima Roma

Da tre mesi, infatti, la Juventus raccoglie soltanto delusioni ma, passo dopo passo, si avvicina a quella sudatissima meta. La Roma, al contrario, da tre mesi, da quando cioè è passata nelle mani di Daniele De Rossi ha regalato soltanto sorrisi.

Ora, però, sembra affiorare la stanchezza. In queste settimane così intense De Rossi si sta accorgendo che la coperta della sua rosa è davvero troppo corta. Anche su questo si dovrà lavorare in ottica prossima stagione. In questa direzione le parole dell’esperto di mercato, Fabrizio Romano, sembrano lanciare un amo invitante:

“Confermata la decisione dell’Atletico Madrid: Mario Hermoso non firmerà un nuovo contratto e lascerà il club a parametro zero. I piani non cambiano. Hermoso sta esplorando diverse opportunità visto che non ha ancora concordato i termini con nessun club“.

Classe 1995, Mario Hermoso è un difensore centrale mancino, utilizzabile anche sulla fascia. Profilo attenzionato da diversi club italiani, Juventus su tutte, può rappresentare un’opportunità importante anche per la Roma. Forte nel gioco aereo e nell’uno contro uno, Hermoso ha anche piedi docili in grado di far ripartire l’azione dal basso.

Dal momento che la società giallorossa dovrà operare, e bene, anche nel reparto difensivo, Mario Hermoso potrebbe rappresentare un’opportunità irripetibile da cogliere al volo. Ed al prezzo migliore. A zero!