Terremoto Juventus, indagine UFFICIALE su Cristiano Ronaldo

Juventus, non si arresta il ciclone sul club bianconero. Il comunicato della società conferma tutto.

Al di là dell’infelice momento calcistico vissuto dal club, ciò che preoccupa maggiormente il mondo tutto della “Vecchia Signora” sono le indagini relative a quella che è stata definita da molti, negli ultimi giorni, la “Nuova Calciopoli”.

Il club bianconero è stato nelle ultime settimane al centro dell’attenzione a causa della vessata questione delle plusvalenze. Se è vero, però, che piove spesso sul bagnato, questa volta il detto sembra sposarsi benissimo con la situazione vissuta in quel di Torino. Come confermato dallo stesso comunicato della società, la Procura sta indagando anche sulla cessione al Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Juventus, il comunicato della società circa la nuova indagine su CR7

“La Società rende, inoltre, noto di aver ricevuto in data odierna la notifica di un nuovo decreto di perquisizione e sequestro relativo alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce “Cessioni definitive” del bilancio al 30 giugno 2021 in relazione ai valori economici della cessione del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo”.