“Lloris alla Roma”, calciomercato | L’indiscrezione dall’Inghilterra svela tutto

Calciomercato Roma, bomba Lloris: l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra è di quelle clamorose.

Una delle prime questioni estive che Tiago Pinto ha dovuto sbrogliare è stata quella relativa all’estremo difensore, con un vero e proprio ribaltone tra i pali, che ha portato Pau Lopez a fare le valigie: la richiesta di Mou è stata sempre e soltanto Rui Patricio, e alla fine lo Special One è stato accontentato.

Chiaramente, quello dell’ex Wolverhampton non era il solo profilo accostato in orbita giallorossa: furono effettuati dei sondaggi esplorativi anche per Gollini, prima di affondare con decisione il colpo per l’esperto portiere lusitano. E tuttavia, stando a quanto trapela d’Oltremanica, e sottolineato più nello specifico dal “The Athletic“, la Roma avrebbe caldeggiato anche la pista Hugo Lloris, il cui contratto con il Tottenham, in scadenza il prossimo anno, non è stato ancora rinnovato. Il francese, come si legge, avrebbe anche aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale, prima di ritornare sui suoi passi, decidendo di restare in Inghilterra.

Calciomercato Roma, retroscena Lloris | “Ci ha pensato”

Nelle ultime settimane, però, sarebbero stati fatti passi in avanti per il prolungamento del contratto di Lloris, anche se dovrà essere presa una decisione a stretto giro di posta, anche perché a partire dal prossimo anno, il transalpino potrebbe accordarsi con qualunque club. Un ruolo decisivo, in tal senso, potrebbe ricoprirlo il nuovo allenatore Antonio Conte, il cui parere influenzerà sicuramente le future scelte di mercato. L’ipotesi Roma però ora come ora è congelata ed è assolutamente tramontata: i giallorossi sono molto contenti dell’apporto di Rui Patricio che, sebbene qualche errorino di troppo nell’ultimo frangente della stagione, sta comunque facendo sentire tutta la sua esperienza, la stessa che Mou ricercava in un portiere del suo spessore.