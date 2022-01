Riflettori accesi su Leonardo Spinazzola in casa Roma. Il terzino sinistro attende il definitivo via libera per tornare a giocare, c’è un nuovo piano.

Nuovo importante aggiornamento sullo stato fisico di Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso è fermo ai box da oltre sei mesi, dopo il terribile infortunio al tendine d’Achille trovato durante gli Europei. Spunta la data decisiva per capire a che punto è la condizione fisica del calciatore, tanti tifosi giallorossi attendono con ansia il suo recupero, con Josè Mourinho in cima alla lista. Lo Special One aveva parlato del laterale anche nelle scorse settimane, ecco a che punto siamo sulla tabella di marcia del recupero.

Roma, infortunio Spinazzola: la data che cambia tutto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si attende l’incontro cruciale per capire le condizioni post infortunio del terzino giallorosso. Si attende in tal senso il consulto cruciale, programmato col professore Lempainen, il chirurgo scandinavo che lo operò a luglio. Inizialmente il consulto decisivo era previsto per metà gennaio, ed è evidente che ci sia stato un leggero slittamento in avanti dei tempi. In ogni caso nel quartier generale giallorosso si evitano allarmismi, confidando nella possibilità di vedere presto il via libera definitivo per Leo. Se i due giorni di test dovessero filare via lisci lo staff sanitario giallorosso, che lavora in sinergia col chirurgo finlandese, avrebbe pronta ed aggiornata una tabella di marci ad hoc per farlo tornare quanto prima almeno tra i convocati. Il consulto decisivo si terrà nei prossimi giorni.