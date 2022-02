Finito ufficialmente il calciomercato, per la Roma è tempo di tornare a pensare esclusivamente al calcio giocato. La squadra allenata da Mourinho proverà la rimonta al quarto posto e ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia e Conference League, con l’obiettivo di vincere almeno un trofeo. Intanto il general manager Tiago Pinto ha fissato un “calendario”.

