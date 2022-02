Se José Mourinho sta deludendo per i risultati finora ottenuti con la Roma, Antonio Conte non se la passa poi così meglio alla guida dell’ex squadra del portoghese, ovvero il Tottenham. Dopo l’eliminazione dalla Conference League sono arrivate due brutte sconfitte consecutive in Premier League che hanno allontanato l’obiettivo del quarto posto e della conseguente qualificazione alla prossima Champions League.

