Calciomercato Roma, colpo di scena Mkhitaryan | Svolta immediata

Calciomercato Roma, ribaltone Mkhitaryan: arriva la svolta che non ti aspetti. Contatti con l’agente: gli ultimi dettagli.

Dopo un inizio un pò in sordina, Henrikh Mkhitaryan si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista all’interno dello scacchiere tattico di José Mourinho. Che sia “sufficiente” per garantire all’armeno il rinnovo del contratto non è dato saperlo, fatto sta che l’ex Arsenal sta comunque catalizzando l’attenzione mediatica.

Il contratto dell’ex Arsenal scade nel 2022, e al momento non si segnalano dialoghi tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del centrocampista per provare a negoziare una trattativa. Ricordiamo che già l’anno scorso, Mkhitaryan è stato molto vicino a lasciare la “Capitale”, con il Milan pronto a piombare su di lui nel caso in cui non si fossero create le premesse per il suo prolungamento che poi – complice anche la volontà dello Special One – fu poi ratificato. A distanza di mesi, le chances che il sodalizio possa interrompersi sono drasticamente aumentate, anche se i colpi di scena all’interno di questa “telenovela” potrebbero non essere finiti qui.

Calciomercato Roma, l’ombra dello Spartak su Mkhitaryan: contatti con l’agente

Non fa notizia il fatto che l’entourage del calciatore abbia cominciato a guardarsi intorno. Ciò che preme sottolineare, però, è il fatto che nelle ultime ore abbia preso consistenza l’ipotesi di un trasferimento di Mkhitaryan allo Spartak Mosca. Al momento una vera e propria trattativa non sarebbe ancora cominciata ma – stando a quanto riferito da calciomercato.com – il club russo avrebbe avuto dei contatti con l’entourage del trequartista della Roma per tastare esplorativamente il terreno. Che questo poi possa fungere da anticamera per un vero e proprio blitz, non è dato saperlo: tuttavia, la pista “russa” prende sempre più consistenza per l’ex Gunners.