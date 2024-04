Effetto domino Zaniolo: Roma KO, esulta la Juventus

Effetto domino Zaniolo. L’ex giallorosso, vecchio obiettivo della Juventus, ritorna di nuovo in auge in un’operazione che coinvolge i due club.

Roma e Juventus domenica prossima si ritroveranno di fronte. Una sfida attesa dal momento che giallorossi e bianconeri hanno ancora diversi, ed importanti, obiettivi da inseguire. Ad aprile, però, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Ed al mercato.

La Roma è decisamente avanti rispetto alla Juventus. La società giallorossa ha infatti avuto quel coraggio che è mancato in casa bianconera. Un cambio di allenatore, via José Mourinho, dentro Daniele De Rossi, che ha cambiato, in meglio, la Roma e l’intera sua stagione.

La Juventus, da mesi, si tormenta sul dilemma del futuro allenatore. La voglia di cambiare Massimiliano Allegri è frenata dal grande esborso economico che seguirebbe al suo allontanamento. Un dubbio amletico che inchioda a terra il progetto di rinnovamento.

La Roma può già iniziare a seguire i desiderata del suo tecnico, mentre la Juventus può soltanto ipotizzare operazioni secondarie dal momento che le direttive guida dovranno essere dettate da colui che siederà sulla panchina dei bianconeri nella stagione 2024-2025.

La futura Juventus avrà un volto decisamente diverso dall’attuale, ma prima di acquistare la società bianconera dovrà, necessariamente, vendere.

Buone nuove per la Juve, ma non per la Roma

Operazioni in uscita per finanziare gli acquisti. Quasi tutte le società di Serie A, salvo rare e lodevoli eccezioni, dovranno intraprendere questo cammino durante la prossima sessione di calciomercato.

La stagione di Matias Soulé al Frosinone è andata ben oltre le più rosee aspettative. Fin qui sono già 11 le reti realizzate. Il campionato di Serie A ha scoperto un talento di grande prospettiva. Da mesi il direttore sportivo dei gialloblù, Guido Angelozzi, racconta di come lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone sia meta di osservatori provenienti da mezza Europa. Tutti per seguire l’argentino di Mar del Plata.

E’ soprattutto la Premier League ad aver messo nel mirino il talento 2003 della Juventus. L’ultimo club ad essersi messo in fila per Soulé è l‘Aston Villa. Il club allenato da Emery vuole il bianconero per sostituire l’ex giallorosso, Nicolò Zaniolo, che non verrà riscattato dal club inglese. Sono troppi, infatti, i 22 milioni più bonus pattuiti con il Galatasaray per il suo riscatto.

Qualora l’Aston Villa arrivasse a formulare un’offerta alla Juventus per Matias Soulé da 40 milioni di euro per la società bianconera sarebbe difficile dire di no. A quel punto il mancato riscatto di Zaniolo da parte dell’Aston Villa arrecherebbe, come conseguenza, un danno economico alla Roma.

La società giallorossa, infatti, nell’operazione che ha poi portato il talento azzurro al Galatasaray, ha mantenuto un diritto ad un 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di cessione. Venendo meno il riscatto, verrebbe meno anche la percentuale spettante alla società giallorossa.