Roma-Leverkusen, il responso di De Rossi su Smalling e Lukaku

In attesa di confrontarsi con i media nazionali nella conferenza di domani, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società

A due giorni da quella che per molti potrebbe essere considerata la reale prova del nove della stagione giallorossa, Daniele De Rossi parla ai microfoni dei canali ufficiali del club sia per comunicare le ultime sulla rosa, ma anche per restituire la temperatura emotiva che è possibile respirare attualmente all’interno dei corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini. La sfida con “l’imbattuto ma non imbattibile” Leverkusen di Xabi Alonso incombe come una nuvola carica di pioggia sulla stagione del comandante di Ostia, sinora sporcata soltanto dalla sconfitta piuttosto severa subita contro gli uomini di mister Motta e dal pareggio dal sapore salentino rimediato a Lecce.

Per il resto, anche la debacle con la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi – difficile da evitare vista la qualità del sistema di gioco collaudato dal tecnico piacentino – può serenamente essere considerata come una frenata a dir poco comprensibile. Ora, tuttavia, dopo l’impresa Brighton, il trionfo nella stracittadina e il sorprendente successo conquistato nella doppia sfida con il Milan di Stefano Pioli, giunge l’ennesimo test della stagione giallorossa, in grado di sancire definitivamente un giudizio sull’operato da subentrante di Daniele De Rossi.

Smalling e Lukaku verso la convocazione

Il comandante di Ostia esordisce subito con una convinta iniezione di fiducia, coadiuvata da una piacevole lucidità di analisi, da sempre caratteristica delle interviste di DDR, anche da calciatore: “Siamo emozionati e contenti di vivere una serata fondamentale per i nostri tifosi. Sarà una sfida difficilissima ma non fuori dalla nostra portata”.

De Rossi prosegue: “Veniamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo e rincorrere leva tanta energia, soprattutto quando vedi che rincorri ma non arriva mai quel famoso quarto posto. Le squadre intorno a noi e sopra a noi stanno facendo molto bene, quindi il campionato è molto aperto anche per merito loro. Questo è un discorso a parte, è una coppa, eliminazione diretta, andata e ritorno e vincerà chi sarà più forte in queste due partite, non in tutto l’anno”.

🎙️ De Rossi: “Sarà una sfida difficilissima ma non fuori dalla nostra portata”#RomaBayer #UEL pic.twitter.com/AfhH169Vhi — AS Roma (@OfficialASRoma) April 30, 2024

Non poteva mancare un aggiornamento sulle condizioni di Romelu Lukaku e Chris Smalling, per i quali ci si aspetta un verdetto definitivo nel corso delle prossime ore: “Oggi si sono allenati e sembrava stessero bene, vediamo un po’ quali saranno le risposte dei loro piccoli problemi. Se sentiranno qualche sensazione negativa o se continueranno a sentirsi bene saranno convocati”. Ecco poi un sunto delle caratteristiche da tenere maggiormente d’occhio del gruppo di Alonso: “Da temere c’è la loro condizione mentale, perché è una squadra che non perde mai inizia a sentirsi imbattibile, ma inizia a sentirsi imbattibile non non in maniera presuntuosa ma avendo fiducia, credendoci fino alla fine. Una squadra che fa venti gol oltre il novantesimo vuol dire che è una squadra che ha attributi, che ha cuore, che ha conoscenza tattica e che ha giocatori di grande qualità e di temperamento”.