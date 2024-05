Sentenza choc prima della Roma, maxi squalifica UFFICIALE

Sentenza choc del giudice sportivo prima della Roma: maxi squalifica UFFICIALE per due tesserati dell’Empoli che non ci saranno nell’ultima gara della stagione. Ecco la decisione

Il giudice sportivo ha usato la mano pesante. Infliggendo due squalifiche durissime ad altrettanti elementi dell’Empoli, che come sappiamo giocherà contro la Roma domenica sera nell’ultima gara di questo campionato.

Intanto, il direttore sportivo Accardi, si è beccato una squalifica di cinque giornate. Quindi non potrà essere in panchina in un match assai delicato per i toscani che si giocano la salvezza. Ma se questo stop non sposta per nulla le scelte di Nicola, lo fa invece la squalifica che il giudice sportivo ha inflitto a Grassi per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale”. Per questi motivi il giocatore empolese si è beccato 3 giornate.

Squalifica ufficiale per Paredes: 2 giornate

Sono state invece due le giornate inflitte a Paredes, con un’ammenda anche di 5mila euro: “Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione”.

Nemmeno Leandro come sappiamo ci sarà all’ultimo appuntamento di questa annata. Così come ha chiuso in anticipo la sua stagione e quasi sicuramente la propria avventura dentro la Roma anche Romelu Lukaku: diffidato, nel momento del gol decisivo domenica sera all’Olimpico contro il Genoa si è tolto la maglia beccandosi il giallo. Per lui una giornata di squalifica e stagione finita.