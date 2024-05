Calciomercato Roma, De Rossi esulta: ecco il jolly a costo zero

Il calciomercato della Roma si preannuncia ricco di novità e, nelle scorse ore, è giunta una conferma su un obiettivo giallorosso

La Roma di Daniele De Rossi si prepara a subire un convinto restyling nel corso dell’estate, a causa di una serie di contratti in scadenza, di prestiti in bilico e di volontà non meglio definite da parte di dirigenza e calciatori. Il contesto precario, tuttavia, permetterà a DDR e l’entrante DS Ghisolfi di lavorare su una tavola sostanzialmente bianca, se non per quei pochi esponenti inamovibili.

Nessun reparto dello scacchiere giallorosso può dirsi completo e immune da innesti estivi, con particolare attenzione a ciò che succederà in difesa e attacco, ma con la consapevolezza che occorrerà rinvigorire anche il centrocampo.

Il terzetto ormai di tradizione composto da Pellegrini, Paredes e Cristante risulta solido e affidabile, ma è innegabile che in fase offensiva il centrocampo giallorosso paghi la mancanza di un componente rapido e agile. È vero… capitan Pellegrini può all’occorrenza avanzare per dare man forte anche in area di rigore, ma sono evidenti i limiti sul piano fisico, che ne limitano l’esplosività e il dinamismo. In tal senso vengono confermate ulteriormente alcune voci raccolte dalla redazione di asromalive.it nelle scorse settimane, secondo cui i giallorossi avrebbero già individuato l’acquisto giusto per sopperire a tali mancanze.

Nandez in cima alla lista di De Rossi e Ghisolfi

Ebbene sì… il nome di Nahitan Nandez si fa sempre più frequente tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove le caratteristiche del centrocampista del Cagliari risultano piacevolmente compatibili con le esigenze di DDR. Rapido nel breve, esplosivo, tecnico, sorprendentemente coriaceo fisicamente (nonostante i suoi modesti 172 centimetri di altezza) e soprattutto duttile, la figura dell’uruguaiano – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – stuzzica anche l’entrante DS Ghisolfi.

Si tratta di un calciatore completo, in grado di ricoprire dal ruolo di centrocampista centrale, fino a quello di esterno offensivo, passando persino, alla bisogna, da quello di terzino. Come se non bastasse si tratterebbe di un affare gradevolmente in linea con le esigenze finanziarie della società capitolina, che potrebbe prelevarlo dai sardi a parametro zero.