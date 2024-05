L’Arabia può attendere, via libera Roma | ASRL

Reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta, la Roma guarda già al calciomercato per costruire una rosa da Champions il prossimo anno

L’annichilente sconfitta contro l’Atalanta ha praticamente escluso dalla corsa ad un posto in Champions League la Roma, almeno passando per il campionato. Con tre punti di svantaggio e una partita in più rispetto ai bergamaschi, il quinto posto in classifica è ormai un miraggio e l’unico appiglio rimasto è la vittoria dell’Europa League della squadra di Gian Piero Gasperini e il mancato arrivo tra le prime quattro della stessa.

Un puzzle intricato che porta tuttavia con sé un’unica certezza: l’undici di Daniele De Rossi deve per forza di cose difendere il sesto posto per non avere alcun tipo di rimpianto a fine stagione. A giugno, con il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi si tireranno poi le somme in vista del calciomercato estivo. Anche quest’anno, il cammino in campionato ha evidenziato tutte le lacune di una rosa non in grado di competere alla parti con le squadre che gli stanno davanti in classifica (zero vittorie in Serie A contro le prime cinque) e si ha la sensazione che il profondo restyling giallorosso debba partite dal dare il benservito anche a qualche big, o presunto tale.

Jolly a parametro zero, buone notizie per la Roma

Per quanto riguarda i rinforzi, la nuova dirigenza capitolina dovrà essere brava a cogliere le occasioni a parametro zero, abbinando questo tipo di operazioni alla ricerca di giovani interessanti. In tal senso, sin da marzo vi abbiamo parlato di un interesse romanista per Nahitan Nandez. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2024 ed ex compagno di Daniele De Rossi ai tempi del Boca Juniors, il 28enne uruguaiano per ora ha ricevuto solamente offerte al ribasso dal Cagliari per il rinnovo e a fine stagione valuterà bene tutte le opzioni sul tavolo.

Nelle ultime ore, si è parlato di due offerte dall’Arabia, ma secondo quanto appreso da Asromalive.it ad oggi il calciatore non ha ancora deciso. Qualche sondaggio con i giallorossi c’è già stato e la piazza di Roma affascina molto l’ex Boca. Abile a giostrare su tutta la fascia destra, ma anche come mezzala dinamica, Nandez rappresenta un profilo molto interessante e a buon mercato e a fine stagione nella Capitale decideranno se fare offerte ufficiali per vestirlo di giallorosso.