Partita spostata, UFFICIALE: campionato nel caos

I colpi di scena all’ultima giornata di campionato possono tanto divertire i tifosi, quanto destabilizzare i calciatori. Ecco una sorprendente novità confermata nelle scorse ore

La conclusione della stagione calcistica, almeno per quanto concerne i campionati nazionali, carica inevitabilmente di pressioni le società ancora impegnate nella lotta a posizioni potenzialmente di rilievo all’interno della classifica generale e, di conseguenza, ogni partita o dettaglio a questa correlata può determinare molto dell’esito e il successivo giudizio relativo ad un intero percorso stagionale.

In particolare, nel corso delle ultime ore è stato ufficializzato un clamoroso cambio di ambientazione per una gara a dir poco delicata, che sancirà la conclusione del campionato per due formazioni ancora coinvolte in una lotta all’ultimo punto.

Cambia lo sfondo della gara tra Alcione Milano e Vado

Il campo che avrebbe dovuto ospitare l’ultima giornata di campionato di Serie D tra Alcione Milano e Vado è stato cambiato e di conseguenza, come comunicato da tuttocampo.it, il match si svolgerà allo Stadio Comunale “Arena Civica Brera” in Via Byron a Milano.

La partita avrà luogo il 5 maggio alle 15:00 e si tratta di un appuntamento che potrebbe sancire definitivamente la promozione dei padroni di casa, ma che vale molto anche per gli ospiti, a caccia dei tre punti per conquistare un piazzamento nei playoff.