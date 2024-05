Lukaku ancora in Serie A: 45 milioni e accordo totale

Su Romelu Lukaku, dopo aver segnato il gol vittoria domenica scorsa contro il Genoa di Alberto Gilardino, bisogna registrare delle novità di mercato.

Dopo aver perso lo scontro diretto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Roma di Daniele De Rossi ha battuto domenica sera allo Stadio Olimpico il Genoa. Grazie a questo successo, ed al pareggio della Lazio contro l’Inter, il team capitolino ha chiuso il campionato aritmeticamente al sesto posto.

La Roma, quindi, ora attenderà l’esito della finale di Europa League di domani sera tra Atalanta e Bayer Leverkusen per conoscere se il sesto posto potrà essere utile per staccare il pass per l’edizione dell’anno prossimo della Champions League. Sempre se, ovviamente, gli uomini di Gasperini non andassero oltre il quinto posto in classifica.

Il team capitolino, quindi, chiuderà la propria stagione domenica sera contro l’Empoli di Davide Nicola e lo farà senza Romelu Lukaku. Il belga, autore proprio del gol decisivo contro il Genoa, non ci sarà al Castellani perchè squalificato. L’ex Inter, quindi, potrebbe aver giocato domenica scorsa la sua ultima partita in giallorosso, anche perché su di lui bisogna segnalare una nuova indiscrezione di mercato.

Futuro Romelu Lukaku, Ben Jacobs: “Andrà via dal Chelsea per 45 milioni di euro. Il Napoli potrebbe inserirsi”

A darla, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘GIVEMESPORT’, è il giornalista Ben Jacobs: “Quanto vuole il Chelsea per vendere Lukaku? 45 milioni di euro. I ‘Blues’ vogliono la stessa cifra che accettarono l’anno scorso dall’Al-Hilal, ma poi il calciatore belga prese la decisione di tornare a giocare in Italia”.

Ben Jacobs ha poi concluso il suo intervento: “Non c’è nessuna clausola, ma un accordo verbale tra il Chelsea e Lukaku che quest’ultimo sarà venduto a tale cifra. L’attaccante è seguito ancora dai club dell’Arabia Saudita, ma non dall’Al-Hilal. Il Napoli potrebbe entrare in pista per il belga, visto l’arrivo di Giovanni Manna. Quest’ultimo, infatti, è stato tra le forze trainanti che l’anno scorso stavano portando Lukaku alla Juventus”.