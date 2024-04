Nuovo video UFFICIALE della Roma: scatta la “denuncia” dei tifosi

Durante Napoli-Roma un episodio in particolare ha acceso gli animi del popolo giallorosso, che ha recentemente sfogato la propria indignazione sui social

Nel corso degli ultimi anni si è generata una spaccatura piuttosto importante tra chi preferisce godere ancora dell’atmosfera, degli odori e delle proporzioni visive che soltanto la visione dagli spalti dello stadio garantisce e chi, al contrario, opta per sedersi sul proprio divano con le patatine a portata di mano, anche e soprattutto perché, almeno sulla carta, la presenza di replay e inquadrature ravvicinate dovrebbe assicurare una panoramica completa anche sugli episodi più controversi e delicati.

Nella gran parte dei casi, effettivamente, le regie delle emittenti televisive su cui è possibile godere del calcio nostrano, ad un prezzo sempre più salato, consentono di carpire con sorprendente precisione le dinamiche di alcuni episodi, ma, sporadicamente è avvenuto anche che vi fossero alcuni errori arbitrali clamorosamente ignorati dalle telecamere, il che ha impedito a tifosi e spettatori esterni di formarsi un’idea precisa sulla direzione del match.

E’ esattamente ciò che è avvenuto nel corso dello scoppiettante appuntamento tra Napoli e Roma, consumatosi l’altro ieri allo Stadio Diego Armando Maradona e conclusosi in pareggio. Il match è stato caratterizzato da un’affascinante doppio recupero, il primo compiuto dal Napoli e il secondo dalla Roma, avvenuti entrambi in circostanze indubbiamente affascinanti. E’ proprio nei minuti finali però, che i tifosi della Roma hanno lamentato una decisione a dir poco dubbia compiuta dalla terna arbitrale, sostanzialmente ignorata dalla regia di DAZN.

Il fuorigioco di Pellegrini: tifosi della Roma indignati

Ci troviamo al minuto 94, la Roma di Daniele De Rossi ha acciuffato il pareggio da circa dieci giri di orologio e la sensazione sugli spalti e sul divano è che possa accadere la qualunque da un momento dall’altro. Dopo una conclusione pericolosa di Victor Osimhen, Mile Svilar alimenta quella che sarebbe poi divenuta l’ultima occasione dei capitolini; la palla finisce sulla trequarti avversaria e il fuoriclasse in maglia numero 21 sale nuovamente in cattedra compiendo una delle sue magie.

Tacco volante a premiare l’inserimento di Lorenzo Pellegrini verso la porta avversaria, il quale viene chiuso in angolo. Il corner, tuttavia, verrà negato ai giallorossi per presunta posizione irregolare del capitano giallorosso e, negli istanti successivi, i crescenti dubbi dei romanisti verranno completamente ignorati dalla regia di DAZN, dato che il replay dell’azione non verrà mai mandato in onda durante il match. Nelle scorse ore, sull’account Instagram della Roma è comparso un video della prodezza in volo del gioiello argentino e, nella sezione commenti, i tifosi hanno denunciato sia la segnalazione a dir poco dubbia dell’offside, che la mancata prova del nove visiva.