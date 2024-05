Ritorno di Allegri e colpo in difesa, doppio traguardo: “Accordo in Serie A”

Le indiscrezioni sul futuro di Max Allegri non accennano a placarsi e continuano a tenere banco. L’indiscrezione potrebbe contribuire a scrivere la parola fine

Quella appena conclusasi è stata una settimana densa di profonde novità in casa Juventus. Dopo aver messo in bacheca la quindicesima Coppa Italia della sua storia, i bianconeri hanno vissuto le concitate ore che hanno poi portato all’esonero di Massimiliano Allegri.

Alla luce di quanto successo nel frenetico post partita della sfida contro l’Atalanta, il tecnico livornese è stato ufficialmente esonerato. La decisione di puntare su Montero come interludio prima dell’avvento del nuovo allenatore si è materializzata come una vera e propria necessità. La sfida con il Bologna, anche alla luce dell’obiettivo Champions raggiunto, è dunque passato sostanzialmente in sordina nonostante il confronto con quello ormai sembra essere l’erede designato di Allegri. Proprio dell’ormai ex allenatore della Juve, però, si continua a dibattere senza soluzione di continuità. Dopo aver ricevuto il benservito dalla “Vecchia Signora”, Allegri potrebbe cominciare a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Allegri-Napoli, nessun contatto: “Non ci sono possibilità”

Posto che al momento non sono state ancora imbastite trattative concrete con alcun club, non sono comunque passate inosservate le ultime indiscrezioni che hanno accostato Allegri alla panchina del Napoli. Spifferi di corridoio e niente più: tuttavia, tanto è bastato per incendiare l’ambiente, avendo una discreta cassa di risonanza.

Sebbene Aurelio De Laurentiis appaia orientato a virare su altri profili, il rapporto che lega il patron del Napoli e Manna ad Allegri era stato visto come un assist in vista di un possibile ritorno di fiamma dei partenopei sull’ex Juve. In realtà, stando a quanto evidenziato dal giornalista Valter De Maggio, le chances che si materializzi questo tipo di “matrimonio” sembrano essere piuttosto scarse. Ecco quanto riferito da De Maggio sull’argomento:

“Allegri al Napoli? Secondo le mie informazioni, il Napoli non ha mai contattato Allegri. Di conseguenza non credo che ci siano possibilità che possa approdare in Campania. De Laurentiis ha contattato Italiano per sondarne la disponibilità. In effetti non è detto che Gasperini vada al Napoli e il presidente si guarda intorno. Buongiorno? Non andrà al Napoli, mi dicono che avrebbe chiuso con il Milan”.