Colpo di scena Roma-Juventus: il biennale fa saltare il banco

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sulla sua situazione contrattuale. In questo modo per Roma e Juve la strada sarebbe in salita

Non ancora inaugurata ufficialmente, la sessione estiva di calciomercato ha già regalato importanti scossoni. Oltre alla questione allenatori, chiaramente la più dibattuta in questo frangente, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le voci legate ai tanti calciatori in scadenza di contratto che non hanno ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.

A tal proposito, è inutile ribadire come il mercato degli svincolati possa rappresentare un intrigante bacino dal quale attingere linfa importante nelle prossime settimane. In un clima generale di abbattimento dei costi, uno-due innesti di qualità a costo zero possono rappresentare un giusto connubio per le big di Serie A, da sempre molto attente a questo tipo di occasioni. Ne sanno qualcosa Roma e Juventus, che in tempi e in modi diversi hanno cominciato a scandagliare diverse soluzioni, alla ricerca di quelle più congeniali per rinforzare i rispettivi reparti. Tra i tanti profili finiti sotto la lente di ingrandimento dei due club, Mario Hermoso rappresenta una candidatura di sicuro rilievo.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’Atletico Madrid non molla la presa per Hermoso

Legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza tra poche settimane che non è stato ancora rinnovato, Hermoso non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Entrato nel mirino di Roma, Juve, Milan ed Inter, l’esperto braccetto di sinistra dell’Atletico fa gola anche a diversi club turchi oltre alla solita Premier League.

Sondato anche da alcune compagini arabe, Hermoso sta valutando con attenzione le prossime mosse. In continua evoluzione, lo scenario per il futuro del difensore spagnolo potrebbe vivere un nuovo colpo di scena. Come evidenziato da Ok Diario, infatti, non gettando la spugna, l’Atletico Madrid avrebbe fatto recapitare all’entourage di Hermoso una nuova offerta per il rinnovo. Su richiesta esplicita di Simeone, i Colchoneros avrebbero messo sul piatto un ricco biennale con cui provare a convincere il calciatore a restare nella Capitale spagnola. A differenza di quanto fatto trapelare nelle scorse settimane, dunque, il futuro di Hermoso all’Atletico Madrid è ancora tutto da scrivere e le chances che porterebbero ad un’eventuale permanenza non sono affatto da ascrivere a mere logiche di fantamercato. Staremo a vedere cosa succederà.