Lukaku saluta i tifosi della Roma: annuncio a sorpresa

Romelu Lukaku saluta i tifosi della Roma dopo l’ultima gara stagionale decisa dalla sua rete. Ecco la dedica speciale del centravanti belga dopo il gol vittoria siglato contro il Genoa.

Una rete che sa tanto di titoli finali sull’esperienza alla Roma di Romelu Lukaku, decisivo nell’ultima sfida giallorossa allo stadio Olimpico. Il gol contro il Genoa è arrivato nel secondo tempo dell’ultima apparizione casalinga per la squadra guidata da Daniele De Rossi, che ha blindato matematicamente il sesto posto in classifica. I tre punti conquistati nell’ultima gara casalinga della stagione hanno consegnato la certezza della sesta piazza ai danni della Lazio di Tudor, mentre il futuro del centravanti belga sembra sempre più lontano dalla capitale in vista della prossima stagione.

Un gol che consegna tre punti pesanti alla Roma, ora certa del sesto posto in classifica ed appesa al percorso dell’Atalanta in ottica qualificazione alla prossima Champions League. La rete del centravanti belga ha deciso la sfida tra Roma e Genoa, dopo che la squadra giallorossa era rimasta in dieci uomini. Ultima sfida stagionale per l’ex Inter, che ieri dopo la rete è stato ammonito e salterà la trasferta di Empoli, in programma domenica sera. All’indomani di quella che sembra l’ultima apparizione in giallorosso del belga, spunta la dedica ai tifosi romanisti e non solo.

Lukaku riavvolge il nastro Roma, la dedica ai tifosi e compagni: “Sto veramente bene”

Romelu Lukaku è stato il protagonista di un’intervista realizzata dalla Roma per BETSSON.SPORT. Ecco le parole del centravanti belga sull’esperienza nella Capitale: “Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico, quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio.”

Ancora sul rapporto con la tifoseria romanista: “Sai che la squadra è importante per la gente di questa città e come calciatore rappresenti l’intera città, è un’esperienza molto bella.” Lukaku poi parla dei suoi compagni: “Sono tutti simpatici, sto bene con tutti ed ogni giorno parlo con qualcuno diverso. Io e Mancio abbiamo sempre le nostre risse (risata ndr) anche se siamo della stessa squadra, ma ci capiamo perché siamo cattivi. Sto bene con tutta la squadra: Pellegrini, Dybala Paredes, Aouar e Ndicka.”

Infine una dedica speciale per la piazza giallorossa: “I tifosi della Roma sono speciali, è molto bello vivere il loro sostegno“, poi ha salutato in romanesco: “Bella regà, daje Roma daje“.