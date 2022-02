GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!

La Roma sabato contro il Verona non è riuscita ad andare oltre il pareggio, eppure con la classifica molto corta il sogno quarto posto resta teoricamente intatto. Servirà però una svolta, perché continuando a giocare così sarà molto difficile riuscire nell’impresa. Per fortuna l’emergenza dovuta ai nuovi casi Covid e al problema fisico di Zaniolo dovrebbe presto rientrare, in più Mourinho può contare anche sui giovani di talento come Zalewski, Bove e Volpato che dopo l’ottima prova di sabato torneranno senza dubbio utili da qui alla fine della stagione. C’è però un altro “tesoretto” che fa ben sperare per il futuro.

