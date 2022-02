Roma, Pallotta prepara il ritorno | “Ci sto lavorando”

L’ex proprietario della Roma James Pallotta parla della sua esperienza nella Capitale e dei propri progetti per il futuro.

Nell’estate 2020 Dan e Ryan Friedkin rilevavano la Roma dal gruppo guidato da James Pallotta. Un ricambio ai vertici del club che ha segnato l’inizio di un nuovo corso in casa giallorossa. La nuova proprietà, infatti, ha mostrato fin dall’inizio di avere un progetto particolarmente ambizioso per il club, con la voglia di intraprendere un percorso di crescita il cui obiettivo finale è chiaro: riportare la Roma ad essere competitiva ad altissimi livelli.

Non un progetto di semplice realizzazione, viste anche le difficoltà economiche determinate dalla crisi pandemica che ha sconvolto il mondo negli ultimi due anni. Eppure il piano dei Friedkin prosegue, con la guida tecnica di José Mourinho e il contributo in dirigenza del General Manager Tiago Pinto. Dagli Stati Uniti, intanto, è tornato in questi giorni a parlare l’ex numero uno giallorosso James Pallotta, che ha ripercorso i suoi anni alla guida del club.

Roma, Pallotta tra passato e futuro | Ritorno possibile

Intervistato dalla radio statunitense Sirius, Pallotta ha rivendicato i meriti della sua gestione, sottolineando il gran lavoro svolto con Walter Sabatini. In un periodo in cui la Juventus ha dominato per 9 anni consecutivi, spiega l’ex Presidente, la Roma è stata l’unica squadra capace di tenerle testa. Non mancano le critiche al sistema del calcio europeo. Il meccanismo del Fair Play Finanziario, secondo Pallotta, tende a rendere ancora più forti i grandi club: “Noi producevamo circa 200 milioni di ricavi, Real Madrid, Barcellona o altri club che volevano i nostri giocatori, arrivavano a 800 o 900 milioni. E’ davvero difficile competere con loro senza fare trading di calciatori”.

Poi l’ex proprietario giallorosso apre a un possibile ritorno nel calcio italiano. In una fase in cui la nostra Serie A si sta tingendo sempre di più di stelle e strisce, con molti gruppi statunitensi che acquisiscono la proprietà dei club, Pallotta pensa a un possibile ritorno. “Noi stiamo lavorando alla creazione di un fondo sportivo per fare cose interessanti nello sport. Siamo all’inizio del processo. Ma credo che in Italia ci siano ancora opportunità interessanti. Situazioni particolari di cui non voglio parlare in questo momento. Vedremo“, ha detto. E alla domanda esplicita, su un possibile ritorno nel calcio, Pallotta ammette: “Ci sto lavorando“.