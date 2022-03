Calciomercato Roma, Mou indica l’obiettivo | Testa a testa con il Milan

José Mourinho e Tiago Pinto osservano il calciomercato alla ricerca di possibili obiettivi per costruire la Roma della prossima stagione.

Il percorso triennale con la Roma, che José Mourinho ha sposato l’estate scorsa, è soltanto agli inizi. L’allenatore portoghese, arrivato nella Capitale per contribuire a ricostruire quella mentalità vincente che i Friedkin ritengono indispensabile per inseguire grandi obiettivi, è al lavoro per riportare la Roma a competere ai più alti livelli del calcio europeo. Un piano ambizioso che passa attraverso l’impegno di tutta la società: dalla proprietà ai giocatori, dalla dirigenza all’allenatore.

Proprio queste ultime due componenti sono quelle che si stanno occupando maggiormente della pianificazione della Roma del futuro. Inutile girarci intorno: per rendere la squadra sempre più competitiva il contributo del calciomercato è indispensabile. Il General Manager Tiago Pinto è quindi consapevole di essere atteso da un’altra sessione di fuoco: la prossima estate, sulla base delle indicazioni di Mourinho, dovrà portare avanti quel processo di rinnovamento dell’organico iniziato nei mesi scorsi.

Calciomercato Roma, può tornare di moda | Occhio al Milan

Difficile prevedere sin da ora quante e quali saranno le novità cui la rosa giallorossa va incontro. Quel che è certo è che da qui alla fine della stagione sono diversi i calciatori, tra i quali anche qualche senatore, che dovranno guadagnarsi la riconferma. Mourinho vuole una rosa di grande spessore e non è detto che a chi dovesse deludere nei prossimi mesi venga concessa una ulteriore possibilità. Intanto si osserva il mercato alla ricerca dei profili ideali per rinforzare la rosa.

Da questo punto di vista c’è un nome che dopo essere stato accostato in passato ai colori giallorossi potrebbe tornare di moda in vista della prossima estate. Ci riferiamo a Julian Weigl, ventiseienne centrocampista tedesco del Benfica. Il giocatore, capace di agire anche come centrale difensivo, piace a Mourinho per caratteristiche fisiche ed attitudine. Secondo la Bild, la Roma avrebbe riacceso i fari su di lui, inserendolo nella rosa di possibli obiettivi per il centrocampo della prossima stagione. Occhio però anche al Milan: Maldini e Massara lo apprezzano e potrebbero tentare di portarlo in rossonero, anche per via del probabile addio di Franck Kessiè.