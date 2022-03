Calciomercato Roma, “tempesta” Newcastle | Colpaccio a zero

Calciomercato Roma, l’irruzione a sorpresa che fa saltare il banco: potrebbe seriamente sbarcare in Inghilterra.

Quali saranno i colpi estivi della Roma? Difficile rispondere con precisione assoluta a questa domanda, anche perché la sensazione è che Tiago Pinto cercherà di capitalizzare quelle occasioni che si presenteranno, fermo restando che ci sono dei reparti che necessitano di almeno un innesto di qualità.

Uno di questi è sicuramente il centrocampo, che non a caso il general manager giallorosso ha provato a puntellare lo scorso inverno, sondando con una certa insistenza il profilo di Boubacar Kamara, attualmente in forza al Marsiglia. Il transalpino – che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022, mai come ora è padrone assoluto del proprio destino, e non sono poche le offerte sottoposte al vaglio del suo entourage. La Roma avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi, preferendo non affondare il colpo alla luce delle importanti richiesti di ingaggio; cifre che non spaventano affatto i club dalla Premier League, pronte a darsi battaglia per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.

Calciomercato Roma, il Newcastle fa sul serio per Kamara: pronto il blitz

Secondo quanto riportato dal “Daily Express“, nelle ultime ore il Newcastle ha preso seriamente in considerazione l’idea di provare a giocarsi il tutto per tutto per l’acquisto del giovane centrocampista, per il quale sarebbe pronto un ricco contratto. I Magpies, autori di una stagione tutt’altro che esaltante in Premier League, sono alla ricerca di prospetti dai quali far partire un ciclo prolifico; in quest’ottica, ad esempio, si colloca l’esoso investimento del fondo PIF per Bruno Guimarães, lo scorso inverno. Il club inglese sta puntando con decisione Kamara, che però è attenzionato anche dal Manchester United e dall’Arsenal, oltre che da club tedeschi come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Staremo a vedere cosa succederà.